Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada, 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada, 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da Kobani olayları bahane edilerek 6-7 Ekim tarihlerinde yapılan izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 15 sanığa 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 3 sanığa 23 yıl hapis cezası, 6 sanığın dosyasının ayrılmasına ve 1 sanığa da beraat kararı verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların arasında Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan yer aldı.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya'ya da aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verilirken, sanık Hüseyin Okçu'nun ise beraatına karar verildi. Firari sanıklardan Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve Mustafa Daşçı ile mazeret bildiren sanıklar Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli'nin dosyaları ayrıldı.

YARGITAY KARARI BOZARAK, BÖRÜ'NÜN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI DOSYAYA EKLENDİ

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay'ın kararı bozması nedeniyle 25 sanık hakkında yeniden görülen duruşmada esasa yönelik mütalaasını açıklayan mahkeme, 20 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet ederek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Yapılan itirazlar sonucu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar bozuldu. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen kararı mahkeme uygun bularak, Yasin Börü'nün olay günü 18 yaşından küçük olması nedeniyle 25 sanığın işlediği suç değerlendirmesinin 'çocuğa karşı' işlendiği yönünde karar verdi.

Müşteki avukatının bu dosya ile HDP Eş Genel Başkanlarının ve diğer HDP'li sanıkların yargılandığı 6-8 Ekim olayları (Kobani) davasının birleştirilmesi yönündeki talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü
Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü
Yasin Börü davasında 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet verildi
Yasin Börü davasında 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet verildi
Son Dakika | Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet...
Son Dakika | Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 17:24:46. #1.15#

title