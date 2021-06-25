Yasin Börü ve arkadaşlarının katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada, 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada, 15 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da Kobani olayları bahane edilerek 6-7 Ekim tarihlerinde yapılan izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 15 sanığa 'çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 3 sanığa 23 yıl hapis cezası, 6 sanığın dosyasının ayrılmasına ve 1 sanığa da beraat kararı verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların arasında Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan yer aldı.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirlenen Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya'ya da aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verilirken, sanık Hüseyin Okçu'nun ise beraatına karar verildi. Firari sanıklardan Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve Mustafa Daşçı ile mazeret bildiren sanıklar Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli'nin dosyaları ayrıldı.

Yargıtay kararı bozarak, Börü'nün 18 yaşından küçük olması dosyaya eklendi

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay'ın kararı bozması nedeniyle 25 sanık hakkında yeniden görülen duruşmada esasa yönelik mütalaasını açıklayan mahkeme, 20 sanık hakkında 'çocuğu canavarca hisle eziyet ederek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Yapılan itirazlar sonucu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar bozuldu. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen kararı mahkeme uygun bularak, Yasin Börü'nün olay günü 18 yaşından küçük olması nedeniyle 25 sanığın işlediği suç değerlendirmesinin 'çocuğa karşı' işlendiği yönünde karar verdi.

Müşteki avukatının bu dosya ile HDP Eş Genel Başkanlarının ve diğer HDP'li sanıkların yargılandığı 6-8 Ekim olayları (Kobani) davasının birleştirilmesi yönündeki talebi ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı