Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
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Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası... - Haberler
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