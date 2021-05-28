Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin görülen davada 20 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı