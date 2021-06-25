"Yasin Börü" davasında bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Yasin Börü" davasında bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

'Yasin Börü' davasında bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya devam edildi.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanık Mazlum İçli'nin olay tarihinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tanık beyanının dosyaya girdiğini açıklayan mahkeme başkanı, buna ilişkin sanığın beyanını sordu.

Sanık İçli, aleyhinde beyanda bulunan tanığı tanımadığını, Kobani olaylarında yer almadığını, kimseye zarar vermediğini öne sürdü.

Olayların yaşandığı tarihte Kulp ilçesindeki düğünde olduğuna dair tanıkların olduğunu söyleyen İçli, isnat edilen suçlamaların delillere dayanmadığını savundu.

Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaada değişiklik yapacağını ifade etti.

Buna göre savcı, daha önce hakkında beraat talep ettiği sanık Mazlum İçli'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kobani davasıyla birleştirilme talebi reddedildi

Müşteki avukatı Recep Tayyip Özdoğan da mütalaada hakkında beraat istenen sanık Hüseyin Okçu'nun olay tarihinde gerçekleştirilen terör eylemelerine katıldığına yönelik teşhislerin yapıldığını belirterek, beraat talebine katılmadıklarını söyledi.

Avukat Özdoğan, ayrıca 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak yargılanan dönemin HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani davası ile bu dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle birleştirme talebinin reddedilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, birleştirme talebini kabul etmedi.

Duruşmada, sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasına geçildi.

28 Mayıs'ta görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 20'si hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2'si için de beraat talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ev hapsindeki iş insanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Yasin Börü" davasında bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:39:47. #1.14#

title