Yaşı Küçük Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Siirt'te haftalık yayın yapan bir gazete bürosunu gündüz vakti soymaya kalkışan yaşı küçük hırsız iş yeri sahibi tarafından suçüstü yakalandı.



Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Siirt Birlik Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Diya Yarayan'ın, çay istemek için 10 dakika iş yerinden ayrılmasını fırsat bilen yaşları küçük 3 kişi iş yerine girdi. İki şahıs kapıda nöbet tutarken bir kişi de içeriye girerek tornavida yardımıyla çekmeceleri açmaya çalıştı. Çocuklardan ikisi, gazete sahibinin gelmesiyle kaçarken içeride bulunan bir kişi ise yakayı ele verdi.



Gazete sahibi fotoğrafını çektiği şüpheliyi daha sonra çağırdığı polise teslim etti.



Güpegündüz yaşanan olaya anlam veremediğini belirten Yarayan, çay almak için 20 metre uzaktaki iş yerine gidip geldiğinde hırsızın çekmeceleri kırarak karıştığını gördüğünü aktardı. İş yerinde 50 yıllık arşivin dışında değerli bir eşya veya paranın olmadığını aktaran Yarayan, "O esnada kapıda bekleyen 2 kişi kaçtı, birini de içeride yakaladım. Daha sonra vatandaşlık görevimi yaparak 155'i arayarak şüpheliyi polise teslim ettim. Bu arada haber de ayağıma geldi. Haber yapmak için hırsızın fotoğrafını çektim" dedi.



Küçük yaşta çocukların hırsızlık gibi kötü amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğini de kaydeden Yarayan, toplumda kanayan bir yara olan bu meseleye başta eğitimciler olmak üzere herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. - SİİRT