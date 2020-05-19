Yaşı küçük içindeki Atatürk sevgisi büyük Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Berat Yılmaz okuduğu 19 Mayıs şiiriyle duygulandırdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Berat Yılmaz okuduğu 19 Mayıs şiiriyle duygulandırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında evlerinin her köşesini Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla süsleyen minik Berat, okuduğu 19 Mayıs şiiriyle duygulandırdı. Berat'ın, şiirde "Samsun'u seviyorum, Ata'mızı özlüyorum" derken Türk bayrağını öpmesi görülmeye değer oldu.

Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 101'nci yıl dönümü etkinlikleri yurt genelinde korona virüs salgınına rağmen coşkuyla kutlanırken Lüleburgaz'dan renkli görüntüler geldi. Lüleburgaz'da Selma ve Memduh Yılmaz çiftinin minik oğulları 4 yaşındaki Berat Yılmaz, içindeki Atatürk ve 19 Mayıs sevgisini kelimelere döktü. Yaşının küçüklüğüne karşın 5 kıtalık şiiri bir çırpıda ezberleyen Berat'ın Türk bayrağını öptüğü video büyük beğeni topladı.

Evi Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağıyla süsledi

Öte yandan minik Berat'ın evi Atatürk fotoğraflarıyla ve Türk bayraklarıyla donattığı görülürken, hayali bir sahne de oluşturduğu görüldü. Berat, ablası Senanur Yılmaz'ın takdimiyle önce bayrağı öpüp ardından 19 Mayıs şiirini bir çırpıda okuyarak yürekleri kazandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA