Yaşı küçük hırsızlık şüphelisi tutuklandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.D. (17), tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.D. (17), tutuklandı. Ö.D.'ye 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağına uymadığı için de 3 bin 150 lira cezası kesildiği öğrenildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, art arda yaşanan 7 hırsızlık olayının ardından çalıma başlattı. Şüphelilerin Ö.D. ve K.C.A. olduğu belirlendi. İki şüpheli, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şifa Sokak'ta yakalanarak, gözaltına alındı.

K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.D. ise mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ö.D.'nin daha önce de hırsızlık suçundan mahkemece ev hapsine çarptırıldığı, 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira cezası verildiği bildirildi.

- Edirne

Kaynak: DHA