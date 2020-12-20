Yaşı küçük çocuğun kullandığı araç kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Yaşı küçük çocuğun kullandığı araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

20.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:05
Yaşı küçük çocuğun kullandığı araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman'da, yaşı küçük çocuğun kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, yaşı küçük çocuğun kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz B.P., idaresindeki 02 HV 089 plakalı Toyota marka otomobil ile Ahmet Saddam B., idaresindeki 02 MA 0717 plakalı motosiklet, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Ahmet Saddam B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken ehliyetsiz yaşı küçük B.P., hakkında da polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yaşı küçük çocuğun kullandığı araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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