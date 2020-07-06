Yaşı küçük çocuğu kaçırmaya kalkan kişi tutuklandı Nevşehir'de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunan şüpheli vatandaşların müdahalesi sonrası yakalandı.

Nevşehir'de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunan şüpheli vatandaşların müdahalesi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de yaşı küçük bir çocuğu kaçırma teşebbüsünde bulunarak cinsel tacizde bulunan şahıs vatandaşların müdahalesi ile yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M. ifadesinde çocuğu sevmek için kucağına aldığını, bir süre sonra tekrar yere bıraktığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adliyeye sevk edilen M.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA