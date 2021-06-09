Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
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Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı

Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat Pazartesi Pazarı'nda alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan S.T. (16) ve Z.T. (17) suçüstü yakalandı.

Manavgat Pazartesi Pazarı'nda alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan S.T. (16) ve Z.T. (17) suçüstü yakalandı.

Manavgat'ın ve bölgenin en büyük pazarlarından olan Manavgat Pazartesi Pazarı'nda 'tırnakçılık' yoluyla yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 genç kız, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekiplerince yakalanarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 genç kız ilk olarak karpuz-kavun satan bir tezgaha gelerek kavun almak istediklerini söyledi. Kavunu tarttıran kızlar, satıcıya 200 TL verdi. Kızların durumundan şüphelenen satıcı bozuk parası olmadığını belirterek kızlardan parayı bozdurduktan sonra ödeme yapmalarını istedi. Kızlar kavunu almadan tezgahtan ayrılarak başka bir tezgaha geçerek biber tarttırıp 200 TL'yi satıcı kadına verdi. Kızlar paranın üzerini aldıktan sonra el çabukluğuyla verdikleri 200 TL'yi de alıp uzaklaşmak isterken, satıcı kadının durumu fark etmesi ve zabıtalara haber vermesi üzerine pazardan ayrılmadan yakalandılar. S.T. (16) ve Z.T. (17) isimli genç kızlar zabıta ekiplerince olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"5 kişi araçla geldi"

Olay yerinde bulunan bir vatandaş, kızların 3 kadınla birlikte toplam 5 kişi olarak İbrahim Sözen Caddesi'nde otomobilden indiklerini ve dağıldıklarını belirterek "Ben 2 kızı uzaktan takip ederek pazaryerine geldim. Daha fazla esnafı dolandıramadan yakalandılar. Diğer kadınlarla birlikte bunlar şebeke" diye konuştu.

Serbest bırakıldılar

Tırnakçılık yaparak esnafı dolandırmaya kalkıştıkları belirlenen 2 genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı
Yaşı küçük 2 kız pazarda 'tırnakçılık' yaparken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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