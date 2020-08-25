Yaşı kadar suç kaydı var
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Yaşı kadar suç kaydı var

Adana'da bir kız çocuğunun cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan 22 yaşındaki zanlının, 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaşı kadar suç kaydı var
25.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:30

Adana'da bir kız çocuğunun cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan 22 yaşındaki zanlının, 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde H.Ş. (14) isimli kız çocuğunun cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yangın merdiveninde yakalanıp tutuklanan İsa A.'nın (22) suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının daha önce de "tehdit, çocuğun cinsel istismarı, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama" gibi suçlardan 20 kaydı olduğu, son olarak biri kapkaç, biri de yankesicilikten olmak üzere suç kaydı sayısının 22'ye çıktığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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