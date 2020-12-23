Yaşı 19 dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Yaşı 19 oyuncuları ve konusu

Bir süredir konuşulan baş rollerinde Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un olacağı Yaşı 19 dizisi hakkında gelişmeler gelmeye devam ediyor. Kadrosu ve konusu merak edilen Yaşı 19 dizisinin oyuncuları duyurulmaya başlandı. Yeni yılda başlayacak olan dizinin konusu ve yayın tarihi merak uyandırıyor. İşte detayları!

FOX TV'de yeni yılda yayınlanmaya başlayacak olan Yaşı 19 dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edilirken, baş rollerinde Türkiye'nin sevilen oyuncuları Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar olması ilgi uyandırıyor. Gold Film imzalı Yaşı 19 dizisinin fragmanı heyecanla bekleniyor!

YAŞI 19 DİZİSİ OYUNCULARI

Yaşı 19 oyuncu kadrosu henüz net olarak belirtilmedi. Dizinin kadrosunda şimdilik:

Hülya Avşar

Mehmet Aslantuğ

Deniz Çakır

Miray Daner

Tolga Güleç

Serkay Tütüncü

Ve İlayda Alişan gibi isimler yer alıyor. Dizinin tam kadrosu yayın zamanına yakın olarak duyurulacak.

YAŞI 19 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaşı 19 dizisi nerede yayınlanacak sorusu FOX TV olarak cevaplandı. Ayrıca diziyi heyecanla bekleyenler ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yaşı 19 yeni yılda yayınlanacak gibi görünüyor. Diziden henüz net bir tarih ve fragman verilmedi.