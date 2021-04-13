Yaşı 13 yılı aşan santrallerin kapasite mekanizmasından faydalanmasını öngören taslak görüşe açıldı
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Yaşı 13 yılı aşan santrallerin kapasite mekanizmasından faydalanmasını öngören taslak görüşe açıldı

Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Yaşı 13 yılı aşan santrallerin kapasite mekanizmasından faydalanmasını öngören taslak görüşe açıldı

Yap-işlet modeliyle inşa edilen, yaşı 13 yıldan fazla ve yerli kaynaklara dayalı olmayan santrallerin, kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidilmesi planlanıyor.

Yap-işlet modeliyle inşa edilen, yaşı 13 yıldan fazla ve yerli kaynaklara dayalı olmayan santrallerin, kapasite mekanizmasından yararlanabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidilmesi planlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmelik Değişiklik Taslağı'nı görüşe açtı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan taslağa göre, dünya çapında yaşanan salgın ve buna bağlı görülen ekonomik daralma enerji tüketiminde de büyük dalgalanmalara yol açtı.

Enerji tüketiminde meydana gelen ve öngörülemeyen düşüşler arz fazlası oluştururken, bu da elektrik fiyatlarının düşmesine ve ithal girdi kullanan santrallerin piyasa koşullarında faaliyetlerine devam edememesine neden oldu.

Kapanma noktasına gelen bu santraller, ekonomik büyümeye bağlı olarak elektrik tüketimi artmaya başladığında arz güvenliği ve sistem işletmesini olumsuz etkileme riski taşıyor. Söz konusu santrallerin piyasada tekrar faaliyet gösterebilmesinin sağlanabilmesi için 2021'de kapasite mekanizmasına dahil edilmesi amacıyla yönetmelik değişikliğine ihtiyaç duyuldu.

Buna göre, yap-işlet modeliyle inşa edilen, yaşı 13 yıldan büyük ve yerli kaynaklara dayalı olmayan santrallerin, kapasite mekanizmasından 1 Temmuz 2021 itibarıyla faydalanmak üzere sistem işletmecisine başvurabilmesine ilişkin geçici madde eklenmesi konusunda değişiklik yapılması öngörüldü.

Taslakla ilgili görüş ve öneriler 21 Nisan'a kadar kuruma iletilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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