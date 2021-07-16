Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet Turgutluspor'da
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Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet Turgutluspor'da

Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet Turgutluspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Kazım Akgün'ün raporu doğrultusunda transferler yapan Turgutluspor, kadrosuna 2 oyuncu daha takviye yaptı.

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Kazım Akgün'ün raporu doğrultusunda transferler yapan Turgutluspor, kadrosuna 2 oyuncu daha takviye yaptı. Turgutluspor, son olarak geçen sezonu Çankaya FK'da kiralık olarak geçiren Trabzonsporlu orta saha oyuncusu Yaser Yüce ve sol kanat oyuncusu Dogukan Delimehmet ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un yeni transferleri Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet, Genel Kaptan Tolga Seyman'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Genç oyuncular Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet, Turgutluspor gibi köklü bir kulübe geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Yeni sezonda takımın vazgeçilmez oyuncularından olmak için üstün çaba göstereceklerini kaydeden ikili anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti.

Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Genel Kaptan Tolga Seyman, "Gerek Yaser gerekse Doğukan futbola ve başarıya aç oyuncular. İki genç oyuncumuza yeni sezonda başarılar diliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - MANİSA

Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet Turgutluspor'da
Yaser Yüce ve Dogukan Delimehmet Turgutluspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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