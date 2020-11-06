Yasemin Zengin kimdir? Köyde antrenman yapan, hedefi Dünya Şampiyonu olmak olan Yasemin Zengin kimdir? Kaç yaşındadır?
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Yasemin Zengin kimdir? Köyde antrenman yapan, hedefi Dünya Şampiyonu olmak olan Yasemin Zengin kimdir? Kaç yaşındadır?

06.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:02
Yasemin Zengin kimdir? Köyde antrenman yapan, hedefi Dünya Şampiyonu olmak olan Yasemin Zengin kimdir? Kaç yaşındadır?

Babasının ''Köyde kızlar koşmaz'' demesine rağmen antrenörünün desteğiyle atletizme başlayan milli sporcu Yasemin Zengin, hedefi Dünya Şampiyonu olmak. Peki Yasemin Zengin kimdir?

Köyde antrenman yapan 18 yaşındaki Yasemin Zengin, kısıtlı imkanlara rağmen dağ koşusunda milli takımla dünya şampiyonu oldu. Peki Yasemin Zengin kimdir?

YASEMİN ZENGİN KİMDİR?

Burdur'un merkeze bağlı Çine köyünde yaşayan 21 yaşındaki milli sporcu Yasemin Zengin, ailesinin ve çevresinin 8 yıl önce atletizmle ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen kararından vazgeçmedi.

Antrenörünün ailesini ikna etmesinden sonra atletizme başlayan Yasemin, kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Dağ koşusunda 2016 yılında Balkan Şampiyonu olan Yasemin Zengin, yaşadığı köyde ve Burdur kent merkezinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Her gün ortalama 10 kilometre koşan Yasemin, dağlık alanda engelli koşu çalışması yaparak bu yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

HAYATI

Milli sporcu Yasemin Zengin Atletizm'e Lise yıllarında gönül vermiştir. Çok kısıtlı imkanları olmasına rağmen Dağ koşusunda Milli Takım ile birlikte Balkan Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır. Antrenman ve çalışmalarını köyünde gerçekleştiren Yasemin Zengin bunun sebebini Köy rakımının yüksek olması olarak açıklamaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencisi Yasemin Zengin 2010 yılından beri Asım Yüz ile antrenman çalışmalarını sürdürmektedir.

Yasemin Zengin aslen Burdur Merkez'e bağlı olan Çine Köyü'ndendir ve Çine Köyü'nde yaşantısını sürdürmektedir.

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