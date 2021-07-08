Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?
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Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?

Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Şefkatli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yasemin Şefkatli hakkında merak edilenler. Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi. Yasemin Şefkatli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Şefkatli merak konusu oldu. İşte Yasemin Şefkatli hakkında merak edilen Yasemin Şefkatli kimdir, Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstanbul doğumludur.

Yasemin Şefkatli mankendir ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile beraberdir. Şefkatli İstanbul Beşiktaş'ta yaşamaktadır. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir.

Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olmuştur.

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Yasemin Şefkatli kimdir? Yasemin Şefkatli hayatı ve biyografisi! Yasemin Şefkatli kaç yaşında, nereli? - Haberler
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