Yasemin Özilhan: 2020 benim için kötü geçti.

Bir dükkandan kahve ve kek alan sosyetik isim, arkadaşı bankamatikten para çektiği sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bir dükkandan kahve ve kek alan sosyetik isim, arkadaşı bankamatikten para çektiği sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"2020 benim için kötü geçti. İnşallah 2021 geçen yılı aratmaz" diyen Özilhan, 5 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmesiyle ilgili soruları "O konuları konuşmayalım" diyerek yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Hürriyet