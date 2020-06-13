Yasemin Miras'la sezon finali yaptı
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Yasemin Miras'la sezon finali yaptı

Show Tv'deki Sabah kuşağının en çok izlenen programı Zahide Yetiş'liye Estetisyen Yasemin Miras, konuk oldu. Yetiş, programın sezon finalini ünlü estetisyen'le yaptı.

Yasemin Miras'la sezon finali yaptı
13.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:44

Show Tv'deki Sabah kuşağının en çok izlenen programı Zahide Yetiş'liye Estetisyen Yasemin Miras, konuk oldu. Yasemin Miras, programda Covid-19 virüsü sürecinde sıkça kullanılan kolonya için elleri tahriş olanlara özel el dezenfenktanı ve pandemi maskesi yaptığını söyledi. Miras, aynı zamanda& ; bayanlara yaz aylarında ciltlerini daha nemli tutması ve ışıltılı görünmelerini sağlamaları için çikolatalı maske tarifi de verdi. Miras, Zahide yetiş'le programının son konuğunu olurken Yetiş, sezon finali yaparak yaz tatiline çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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