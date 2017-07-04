Yasemin Kaymaklı Cezaevinden Tahliye Edildi

Cezaevi çıkışında ailesi ve bir grup kadın tarafından karşılanan Yasemin Kaymaklı, kendisini bekleyenlerle birlikte burada hatıra fotoğrafı çektirdi.



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA



Esenyurt'ta 3 yıl önce tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yasemin Kaymaklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğini belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kararla birlikte sanık Kaymaklı'nın tahliyesi kararlaştırıldı. Yasemin Kaymaklı kararın ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan akşam saatlerinde tahliye oldu. Kaymaklı'yı, cezaevi kapısının önünde ailesi ve kendisine destek veren bir grup kadın bekledi. Kadınlar, Kaymaklı'nın cezaevinden çıkışı sırasında 'Yaşasın kadın dayanışması' şeklinde slogan attı.



KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Burada kısa bir açıklama yapan Kaymaklı, tahliye olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kaymaklı'nın avukatı Diren Cevahir Şen cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Yasemin yaklaşık 3 yıldır cezaevindeydi. Biz umudumuzu hiç yitirmedik. Yasemin, hayatı boyunca şiddet yaşayan kadınlardan bir tanesi. Onun bütün isteği şiddeti durdurabilmek ve hayatta kalabilmek içindi. Biz mahkemeye bunu anlatmaya çalıştık. Türkiye'de her gün 3 kadın öldürülüyor ve bu kadınlar korunamadığı için ölüyor. Yasemin, şans eseri kurtulanlardan. Bugün aramızda sanık sandalyesine 14'üncü kez çıktı. Tamamen kadınların mücadelesinin bir sonucu. Özgürlüğüne kavuştu. Bir nebze de olsa içimiz ferahladı" diye konuştu.



CEZAEVİ ÖNÜNDE HATIRA I



Yasemin Kaymaklı, daha sonra kendisini bekleyen grupla ve ailesi ile birlikte cezaevi önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.







Görüntü Dökümü:



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-Cezaevi önünden görüntü



-Cezaevi kapısı önünde bekleyen kadınlardan görüntü



-Kadınların slogan atması



-Kaymaklı'nın çıkışından görüntü



-Kaymaklı'nın açıklamalarından detaylar



-Kaymaklı'nın avukatının açıklamaları(gözlüklü olan)



-Yasemin Kaymaklı'ya destek verenlerden röportaj



-Cezaevi önünde hatıra fotoğrafı çekilmelerinden görüntü



-Kaymaklı'nın araca binerek ailesiyle birlikte cezaevi önünden ayrılmas



-Genel görüntüler