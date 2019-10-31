31.10.2019 11:23

Yasemin Horasan: Amacımız, gençlerle tecrübelileri harmanlayıp hak ettiğimiz yerlerde olmak

"Kadınların spordaki başarılarını sürekli hale getirmeliyiz"

"Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin uzağında kaldık"

"Gençlerimize örnek oluşturabilecek başarılar kazanmak en büyük hedefimiz"

"Bizim için asıl önemli olan Türk sporcularımızın aldığı sorumluluk ve roller ile başarıyı sağlamak"

Özgür KABAN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Yasemin Horasan, "Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin uzağında kaldık, bizim alışık olduğumuz başarıların altında kaldık. Jenerasyon değişiklikleri, aynı ekibi bir arada yakalayabilmek çok da kolay olmuyor. Bazı geçiş süreçlerinde handikaplar yaşanıyor. Bizlerin amacı, aşağıdan gençlerle birlikte tecrübelileri harmanlayıp, hak ettiğimiz yerlerde olmak" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Spor ve Kadın zirvesi öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Konuşmacı olarak katıldığı Spor ve Kadın zirvesinin öneminden bahseden Yasemin Horasan şunları söyledi:

"Bugün Kadın ve Spor zirvesine katılıyoruz. Kadının aktif olduğu her alan hem ülkemizde hem de dünyada bizleri yukarı taşıyacak olan en büyük faktörlerden bir tanesi. Biz de bugün değerli hocalarımızla, sporcu arkadaşlarımızla, yeni gençlerimizle sporun önemini ve hem ülke hem de sporun gelişiminde kadının yerini konuşacağız, tartışacağız. Çok önemli bir aktivite olacak."

"KADINLARIN SPORDAKİ BAŞARILARINI SÜREKLİ HALE GETİRMELİYİZ"

Türkiye'de kadınların sporda oldukça başarılı olduğunu belirten Horasan, "Kadın sporları ülkemizde çok başarılı. Gerek basketbol milli takımlar bazında olsun, gerek voleybolda oldukça başarılıyız. İki kere olimpiyatlara katılarak, Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanarak Avrupa ve dünya çapında çok önemli başarılara imza attık. Bu başarıları sürdürebilir hale getirmek önemli. Biz de bunun için gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Değişen jenerasyonlar var, onların adaptasyonunu en iyi şekilde sağlayıp bizde olan bayrağı daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDIK"

Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamayarak alışık oldukları başarıların altında kaldıklarını söyleyen Yasemin Horasan, "Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin uzağında kaldık, bizim alışık olduğumuz başarıların altında kaldık. Jenerasyon değişiklikleri, aynı ekibi bir arada yakalayabilmek çok da kolay olmuyor. Bazı geçiş süreçlerinde handikaplar yaşanıyor. Bizlerin amacı, aşağıdan gelen gençlerle birlikte tecrübelileri harmanlayıp, Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığımız mutsuzluğu önümüzdeki zamanlarda tekrardan canlandırıp, hak ettiğimiz yerlerde olmak" dedi.

"GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLUŞTURABİLECEK BAŞARILAR KAZANMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Yöneticilik ve oyunculuk arasındaki farkları da karşılaştıran Horasan, "Yöneticilik ve oyunculuk farklı. Oyuncuyken takım sporu yapıyorsunuz ama daha çok kendinizden sorumlusunuz. Daha çok kendinizi motive edecek ve yukarıya çekecek unsurlarınız oluyor. Fakat işin yönetimsel kısmında sizin sorumlu olduğunuz birçok insan var. Antrenör, yönetici, oyuncular yani bütün ekibin belirli bir yere gelmesini sağlamanın sorumluluğu sizin üzerinizde. Yöneticilik şu anda biraz daha zorluyor ama ikisinin de zorlukları farklı farklı. İkisi de çok keyifli. Oyuncuyken layıkıyla yapmaya çalıştım şimdi de yöneticiliği layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Umuyorum ki Türk basketboluna ve Türk sporuna, gençlerimize mümkün olduğunca örnek olabilecek, rol model oluşturabilecek başarılar kazanmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN TÜRK SPORCULARIMIZIN ALDIĞI SORUMLULUK VE ROLLER İLE BAŞARIYI SAĞLAMAK"

Bu sene Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk kulüplerinin durumuna değinen Yasemin Horasan, "Fenerbahçe bizi yıllardır bu platformlarda başarıyla temsil etti. Çukurova Basketbol Kulübü de bu sene EuroLeague oynuyor. Onlar daha genç bir kadro ile mücadele ediyorlar. Orada da altyapı milli takımlarımızda olan sporcularımız süre alıyor, sorumluluk alıyor. Avrupa'da başarı tabii ki çok önemli ama bizler için asıl önemli olan Türk sporcularımızın aldığı sorumluluk ve rollerle başarıyı sağlamak olmak. Bu sene benim gözlemlediğim, Türk sporcuların hem sürelerinde hem sorumluluklarında artışlar var. Bu bizi mutlu ediyor. Umuyorum ki sporcularımız sağlıklı bir yıl geçirir ve milli takıma da hazır bir şekilde gelirler" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA