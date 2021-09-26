Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınların çeyrek finalinde rakibi Güney Koreli An San'a 6-0 yenilerek elendi.

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınların çeyrek finalinde rakibi Güney Koreli An San'a 6-0 yenilerek elendi.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda milli sporcu Yasemin, ilk turu bay geçtikten sonra Slovak Denisa Barankova, Alman Katharina Bauer ve Meksikalı Aida Roman'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde eşleştiği olimpiyat şampiyonu Güney Koreli An San'a 6-0 yenilen Yasemin, turnuvaya veda etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

 Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

 ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2...

ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Kerem Kamışlı
Spor Muslera Abdullah Avcı Mustafa Şentop Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Emmanuel Macron Güzel Sözler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:05:36. #1.12#