Yasemin Ecem Anagöz, 3'üncü turda
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 3'üncü tura yükseldi.
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 3'üncü tura yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar bireysel mücadelesi ilk turunda Kanada'dan Stephanie Barrett'i 6-2, 2'nci turda Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaolei Yang'i 6-2 yenerek 3'üncü tura yükseldi.Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 3'üncü tur ve finaller için 30 Temmuz'da madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı