Yasemin Demirbaş emin adımlarla ilerliyor Son olarak her Cumartesi Beyaz Tv'de canlı yayınlanan 'Benim Ailem' isimli çocuk ve aile konseptli bir programı sunan Yasemin Demirbaş, kariyerine emin adımlarla devam ediyor

Yine programı devam ederken önemli bir haber spikerinden güzel ve etkili konuşma alanında özel dersler aldı. Sunduğu ilk programın anlaşılan bölüm sayısı dolduğu için yine Beyaz Tv'de eğlence konseptli başka bir program olan 'Nedir bu?' yu sunmaya başladı. Çekimleri hala devam ediyor. Aynı zamanda da Youtube'ta magazin programı da sundu. Kaynak: Snob Magazin