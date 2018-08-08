Yasemin Can 5. Oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metre finalinde milli atlet Yasemin Can 5'inci oldu. Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında kadınlar 10 bin metre finali koşuldu. Yasemin Can, 32.34.34'lük derecesiyle yarışı 5'inci sırada tamamladı. Milli atlet, 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda aynı kategoride altın madalya kazanmıştı. Kadınlar 10 bin metrede İsrailli atlet Lonah Chemtai Salpeter, altın madalyanın sahibi olurken, Hollandalı Susan Krumins gümüş, İsveçli Meraf Bahta da bronz madalya kazandı.

(İHA)