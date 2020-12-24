Yasemin Allen: Fazla hayalperestim
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Yasemin Allen: Fazla hayalperestim

24.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:54
Yasemin Allen: Fazla hayalperestim

Londra'dan kısa süre önce İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, "Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum. Kafam farklı bir şekilde çalışmaya başladı.

Londra'dan kısa süre önce İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, "Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum. Kafam farklı bir şekilde çalışmaya başladı. Anksiyete kaynağı olan bazı gelişmelerin aslında ne kadar yakın olduğunu gördüm. Dünya çok hızlı evriliyor ve artık ayakta durmak, yetişebilmek için farklı adımlar atılması gerektiğini fark ettim" dedi.

PİTON YILANIMA İNGİLTERE'DE BİR ARKADAŞIM BAKIYOR

Bir piton yılanı olan Allen "Şimdilik İngiltere'de bir dostum ilgileniyor. Sürüngenlerle aranız kötü değil ise bakımı hiç zor değil" dedi. Oyuncu kendisinden ise şu sözlerle bahsetti: "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi."

LİNÇ KÜLTÜRÜNE KARŞIYIM

Allen, sosyal medya ile ilgili "Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Linç kültürüne karşı olduğum için de çığ gibi büyümesini engelliyorum bazı fikirlerin. Yüzüne söyleme fırsatı olmayacağını bildiği lafı sana anonim şekilde kusmuş birinin 'fikrine saygı' duymak zorunda olduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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