Yasemin Adar'dan tarihi başarı!
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Yasemin Adar'dan tarihi başarı!

Yasemin Adar'dan tarihi başarı!
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020'de bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i yenerek, Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020'de bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i yenerek, Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Adar, rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.Yasemin Adar, kadın güreşinde ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa madalyası kazanan sporcu oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
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