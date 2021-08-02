Yasemin Adar'dan tarihi başarı!

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020'de bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i yenerek, Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

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Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020'de bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i yenerek, Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Adar, rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.Yasemin Adar, kadın güreşinde ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa madalyası kazanan sporcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata