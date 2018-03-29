Yased "Kişisel Verilerin Güvenliği" Konferansı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından "Kişisel Verilerin Güvenliği" başlıklı konferans düzenlendi.

Derneğin açıklamasına göre, 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek "AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GPDR)", YASED üyeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) temsilcileri ve yurt dışından gelen üst düzey uzmanların katılımıyla İstanbul'da düzenlenen konferansta tartışıldı.

Avrupa'da gizlilik yasalarında son 20 yıldır yapılan en önemli reform olarak öne çıkan yeni veri koruma yasası GPDR, 25 Mayıs'ta uygulanmaya başlayacak. Reform, bireylerin bugünün dijital dünyasındaki gizliliklerini etkili şekilde korumak üzere tasarlandı ve nerede olursa olsun AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen her ölçekteki tüm işletmeler için geçerli olacak.

Konferansta, GPDR ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Türkiye'deki şirketlerin uyması gereken kurallar, olası yaptırımlar ve atılması gereken adımlar tartışıldı.

YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit, YASED Hukuk & IPR Çalışma Grubu Başkanı Selçuk Karaçay ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in konuşmasıyla başlayan konferansta, GPDR hakkında genel bir sunum yapıldı.

Etkinliğin ilk oturumunda YASED KVK Alt Çalışma Grubu Lideri ve Deloitte Baş Hukuk Müşaviri Lerzan Nalbantoğlu'nun moderatörlüğünde, YASED Yönetim Kurulu Üyesi, Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Felix Rolf Walter Allemann, Deloitte IP/IT&Veri Gizliliği Birimi Ortağı Peter Kits ve P&G Küresel Gizlilik, Siber Güvenlik ve BT Hukuk Direktörü Dr. Ross Phillipson'ın katılımıyla "Verilerin Uluslararası Transferi, Bağlayıcı Kurallar, GPDR'ın Uygulaması ve Karşılaşılabilecek Zorluklar" başlıklı panel düzenlendi.

Konferans, "GPDR'a Uyum Yolculuğu ve Veri Koruma Sorumlularının Rolleri", "Kişisel Verileri Koruma Kanunu", "Veri Güvenliği ve Siber Güvenlik" konularındaki panellerle devam etti.