YASED'den Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne tam destek

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nin Türkiye'yi, uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekme konusunda rekabetçi hale getireceğini bildirdi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nin Türkiye'yi, uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekme konusunda rekabetçi hale getireceğini bildirdi.

Sargın, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yayımlanan 2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) pazarından daha fazla pay alabilecek potansiyele sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini anımsattı.

Daralan UDY pazarında rekabetin her geçen gün daha çok arttığını kaydeden Sargın, bu durumun, devletlerin özel sektör ile daha yakın iş birliği içinde stratejik ve bütüncül yaklaşımlar geliştirmesini mecburi kıldığını vurguladı.

Sargın, "YASED olarak hazırlık aşamasında da destek verdikleri bu strateji belgesinin ülkemizi UDY çekme konusunda daha rekabetçi kılacağını düşünüyoruz. Ülkemizde ilk defa hazırlanan ve UDY politikalarına stratejik bir yaklaşım getirerek kurumlar ve iş dünyası arasında eşgüdümü güçlendirecek olan bu belge önemli bir boşluğu dolduracak." açıklamasında bulundu.

"Eylemler hızla harekete geçirilmeli"

Ayşem Sargın, yatırım stratejisinde yer alan 11 strateji ve 67 eylemin gerçekleştirilmesi neticesinde Türkiye'nin 2023'te küresel UDY pazarından yüzde 1,5 pay almasının hedeflendiğini anımsattı.

Türkiye'nin UDY politikalarına stratejik bir yaklaşım getirmek ve kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmek amacıyla hazırlanan stratejinin bu alanda hazırlanmış ilk çalışma olarak da dikkati çektiğini kaydeden Sargın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daralan UDY pazarında rekabet her geçen gün daha çok artıyor. Gelişmiş pazarlarda yatırımların geri dönüş oranının, gelişmekte olan pazarlara yaklaşmış olması Türkiye'nin rekabet içinde bulunduğu ülkelerin sayısını artırıyor. Kovid-19 sonrası dönüşüm içinde olan küresel tedarik zincirleri Türkiye için fırsat yaratıyor. Bu fırsattan yararlanmak için de strateji belgesinde açıklanan eylemlerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma gündemi ile uyum gözetilerek hazırlanan strateji belgesinin hayata geçirilmesi, teknolojik dönüşüm, istihdam ve cari dengeyi destekleyici yatırımları ifade eden nitelikli UDY'nin ülkemize gelmesine ve bu kapsamdaki mevcut yatırımların daha da büyümesine yardımcı olacak."

Sargın, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi için kamu ile koordineli şekilde çok sayıda proje yürüttüklerini ve yasal düzenlemelere katkı sağladıklarını bildirdi.

Ayşem Sargın, "Ülkemizi küresel gündemin parçası yapmak, kısa ve uzun vadeli fırsatları işaret etmek ve yatırımcılar nezdinde ülkemizin görünürlüğünü artırmak üzere uluslararası iş dünyası ile yakın temas halinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan