YASED'den koronavirüs değerlendirmesi Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), krizi sonrası dönemde, dünyanın tedarik zinciri çeşitlendirmesine gideceğini ve Türkiye için yeni bir büyüme alanının oluşacağını açıkladı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), krizi sonrası dönemde, dünyanın tedarik zinciri çeşitlendirmesine gideceğini ve Türkiye için yeni bir büyüme alanının oluşacağını açıkladı.



YASED tarafından yapılan açıklamada, küresel koronavirüs salgınının dünyadaki ortak paydaların ve insan faktörünün önemini bir kez daha hatırlattığına, içinden geçilen bu zorlu ortamda önceliğin insan sağlığını korumak ve riskleri en aza indirecek önlemleri almak olduğuna işaret edildi.



Türkiye'nin yatırımcıları olarak YASED üyelerinin de Türkiye'deki insan kaynağını korumak üzere iş hayatında pek çok önlem aldığına dikkat çekilen açıklamada, "YASED, hem bu konuda devletimiz tarafından alınan önlemlerin uygulanması hem de salgının ekonomik etkileri üzerine yapılan çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaktadır. Ülkemizin birlik beraberlik içerisinde bu zorlukları da geride bırakacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, koronavirüsün dünya ekonomisinde talep kaynaklı ciddi bir daralma getireceği, salgının üretim ve tedarik zincirleri tarafında da dünyadaki kabiliyeti test ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye'nin kriz yönetimini sanayide de başarıyla uygulaması ve güvenli kaynak ülke olarak konumlanması gerekmektedir. Bu sağlanırsa, dünyanın tedarik zinciri çeşitlendirmesine gideceği kriz sonrası dönemde, Türkiye için yeni bir büyüme alanı oluşacaktır. Belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde tüm dünya beklenti yönetiminde zorlanmakta. Ekonomide alınan önlemlerle iç ve dış piyasada uzun vadeli güveni tesis etmek önemlidir."

Kaynak: AA