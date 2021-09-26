YASED başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YASED başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
YASED başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi

Salgın süreci nedeniyle 39. ve 40'ıncı genel kurulunu bir arada gerçekleştiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi.

Salgın süreci nedeniyle 39. ve 40'ıncı genel kurulunu bir arada gerçekleştiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi.

YASED açıklamasına göre, gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ayşem Sargın'ın başkanlığında YASED'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Aykut Ferah (Sicpa), Cengiz Eroldu (Tofaş), Daniel Korıoth (Bosch), Douglas Gerald Parks (Dowaksa), Ece Aksel (Fritolay), Engin Aksoy ( Vodafone ), Dr. Hüseyin Gelis (Siemens), Lars Hoffmann (DFDS Denizcilik), Levent Özbilgin (Microsoft), Mustafa Seçkin (Unilever), Osman Okyay (Kale Pratt&Whitney), Rami Atikoğlu (BASF), Selim Giray (Glaxosmithkline), Selim Güven (Acwa), Sinan Şahinbaş (QNB Finansbank), Tolga Gürkan (Allianz Sigorta), Uğur Z. Candan (SAP), Yasser Abdul Malak (Nestle), Zaur Gahramanov (Socar)."

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise şunlar oldu:

"İhsan Erbil Bayçöl (Enerjisa), Mete Konuralp (Tesa Bant), Kutay Kartallıoğlu (Carrefoursa), A. Kerem Çakır (Borçelik), Antoine Aoun (Oyak Renault), Cinzia Farise (Türk Prysmian), Yavuz Ölken (Axa Sigorta), Sinem Türüng (Metro Grossmarket), Burak Kılıç (UPS Hızlı Kargo), Maryame Mejdi Ep. Lahssini (Meridiam Altyapı Danışmanlık Hizmetleri), Karine Labaky (Sanofi Pasteur Aşı)."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ
Spor Bülent Uygun Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YASED başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:07:06. #1.11#