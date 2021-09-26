Salgın süreci nedeniyle 39. ve 40'ıncı genel kurulunu bir arada gerçekleştiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), başkanlığına ikinci kez Ayşem Sargın seçildi.

YASED açıklamasına göre, gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ayşem Sargın'ın başkanlığında YASED'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Aykut Ferah (Sicpa), Cengiz Eroldu (Tofaş), Daniel Korıoth (Bosch), Douglas Gerald Parks (Dowaksa), Ece Aksel (Fritolay), Engin Aksoy ( Vodafone ), Dr. Hüseyin Gelis (Siemens), Lars Hoffmann (DFDS Denizcilik), Levent Özbilgin (Microsoft), Mustafa Seçkin (Unilever), Osman Okyay (Kale Pratt&Whitney), Rami Atikoğlu (BASF), Selim Giray (Glaxosmithkline), Selim Güven (Acwa), Sinan Şahinbaş (QNB Finansbank), Tolga Gürkan (Allianz Sigorta), Uğur Z. Candan (SAP), Yasser Abdul Malak (Nestle), Zaur Gahramanov (Socar)."

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise şunlar oldu:

"İhsan Erbil Bayçöl (Enerjisa), Mete Konuralp (Tesa Bant), Kutay Kartallıoğlu (Carrefoursa), A. Kerem Çakır (Borçelik), Antoine Aoun (Oyak Renault), Cinzia Farise (Türk Prysmian), Yavuz Ölken (Axa Sigorta), Sinem Türüng (Metro Grossmarket), Burak Kılıç (UPS Hızlı Kargo), Maryame Mejdi Ep. Lahssini (Meridiam Altyapı Danışmanlık Hizmetleri), Karine Labaky (Sanofi Pasteur Aşı)."