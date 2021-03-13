YASED Başkanı Sargın: "Reform paketi ülkemizin uluslararası yatırım rekabetçiliğini güçlendirecek"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı Ekonomi Reform Paketini, hızla ilerleyen bu küresel yarışta Türkiye'nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı Ekonomi Reform Paketini, hızla ilerleyen bu küresel yarışta Türkiye'nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiği belirterek, ülkelerin rekabetçilik kriterlerinin yeniden tanımlandığı bir dönemde, ülkenin sürdürülebilir büyümesi için küresel yatırım ve ticarette rekabetçiliğini korumasının esas olduğunu vurguladı.

Ekonomi Reform Paketini'ni hızla ilerleyen küresel yarışta Türkiye'nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sargın, şunları kaydetti:

"Programda, yatırımcılar açısından en temel zemini oluşturan istikrar ve öngörülebilirliğin önceliklendirilmesinin ve buna yönelik makroekonomik ve finansal istikrar tedbirlerinin detaylandırılmasının yatırımcı güvenini güçlendireceği inancındayız. Buna ek olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için öncelikli konular olan yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ve kamu ile özel sektör arasında istişareyi güçlendiren mekanizmaların oluşturulmasını, Türkiye'nin küresel yatırım rekabetçiliğini artıran, değerli bir adım olarak görüyoruz.

Açıklanan programın bir diğer vurgusunun, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilen dijital dönüşüm gündemi olması memnuniyet vericidir. Dijitalleşme, hem mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması, hem de Türkiye'nin her geçen gün büyüyen veri ekonomisinde konumlanması açısından büyük önem taşımaktadır."

YASED olarak, Hukuk Reformu ile birlikte düşünüldüğünde, Ekonomik Reform Paketinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılara güven telkin eden, yatırım ortamının öngörülebilirliğini yükselten unsurlar içermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Sargın, Reform Programında yer alan hedeflere yönelik adımların ivedilikle atılmasının, ülkenin uluslararası yatırımlarda küresel rekabetçiliğinde önemli katkısı olacağına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip