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Dünya Kadınlar Günü, Ayşem Sargın, Türkiye, Ekonomi

YASED Başkanı Sargın'dan Dünya Kadınlar Günü değerlendirmesi Açıklaması

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, geleceğin dünyasında cinsiyetler değil, yetenekler ve becerilerin belirleyici olacağını belirterek, bu yeteneklere ve becerilere ulaşmanın yolunun bilimden geçtiğini bildirdi.

08.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:20
YASED Başkanı Sargın'dan Dünya Kadınlar Günü değerlendirmesi Açıklaması

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, geleceğin dünyasında cinsiyetler değil, yetenekler ve becerilerin belirleyici olacağını belirterek, bu yeteneklere ve becerilere ulaşmanın yolunun bilimden geçtiğini bildirdi.

Sargın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Geleceğin dünyasında cinsiyetler değil, yetenekler ve becerilerin belirleyici olacağını, bu yeteneklere ve becerilere ulaşmanın yolunun bilimden geçtiğini belirten Sargın, "Bilimin ışığında yetişen gençlerin yaratacağı bir gelecekte, kadına fırsat eşitliği gibi konuları konuşmak zorunda kalmayacağımıza inanıyoruz. Biz de bu düşüncenin sembolü olması açısından 8 Mart'ta Young Guru Academy'nin hazırladığı bilim setini yaklaşık 400 öğrencimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Çok uluslu şirketlerin, iş dünyasında cinsiyet eşitliği gibi konularda çoğunlukla daha erken yola çıktığını, bu sebeple de daha çok yol katettiklerini vurgulayan Sargın, "Bugün iş dünyasında cinsiyet ayrımcılığı konusunun hala gündemimizde olması dahi üzücü. İşinde olan profesyonellerin hak ettikleri konuma gelebildiği bir ortamı yaratmak, bunun için gerekli koşulları oluşturmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sargın, her ne kadar YASED üyesi şirketlerin kadınların yönetim seviyelerine yükselmesi açısından daha ileri bir noktada olsa da iş hayatında fırsat eşitliği konusunda daha fazla mesafe katedilmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası şirketler kadın liderlere odaklanıyor


Ayşem Sargın, Türkiye'deki her 100 firmada 9 kadın yönetici bulunurken, bu oranın YASED üyelerinde 29 olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"YASED rakamları her ne kadar Türkiye ortalamasının üzerinde olsa da hem Türkiye hem dünya için iş hayatında fırsat eşitliği gibi konularda katedilmesi gereken çok uzun bir yol var. Yolumuz uzun ancak vaktimiz kısıtlı. Teknolojinin meslekleri yeniden tanımladığı bir döneme girerken, bizim mevcut kabiliyetleri nasıl dönüştüreceğimize, bu dönemde iş dünyasında insanı nasıl konumlandıracağımıza odaklanmamız gerek. Kadınların bugünden farklı, eşit fırsatlara sahip oldukları bir ortamda, en üst seviyelere kadar yükseleceğinden hiç şüphem yok."

YASED üyesi şirketlerin Türkiye'de daha fazla kadın lider yetiştirmek için çeşitli programlar yürüttüğünü bildiren Sargın, üyelerinin, programları ile kadınların liderlik özelliklerini ortaya çıkararak yeni yetkinlikler kazanmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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