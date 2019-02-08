Yased Başkanı Erdem: "Ülkemizin Yatırım Cazibesinin Artması İçin Mesai Yapmaktan Mutluluk Duydum"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Yönetim Kurulu Toplantısı ve ardından yapılan 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

YASED Başkanı Ahmet Erdem de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracatını artırmak ve daha fazla yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Erdem şunları kaydetti:

"YASED yönetim kurulunda bir dönem üye, iki dönem başkan olarak üç dönemi tamamladım. Önümüzdeki dönem Yönetim Kurulumuzda yer almayacağım. Yeni Yönetim Kurulumuza başarılar diliyorum. Başkanlığım süresince tüm paydaşlarımızla yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut yatırımların verimliliğinin ve ülkemizin yatırım cazibesinin artması için mesai yapmaktan çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim."

Erdem, açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank adına ekilen 500 fidanın sertifikasını Varank'a takdim etti.

Kaynak: AA