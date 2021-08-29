YASED Başkanı Ayşem Sargın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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YASED Başkanı Ayşem Sargın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

YASED Başkanı Ayşem Sargın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin yolunu açan Büyük Zafer'i kutluyor, bu kazanımlarımızı büyütmek için çalışıyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin yolunu açan Büyük Zafer'i kutluyor, bu kazanımlarımızı büyütmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sargın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünü kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman şehit ve gazilerini saygı ve minnetle andığını belirtti.

Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin yolunu açan Büyük Zafer'i kutlayan Sargın, bu kazanımları büyütmek için çalıştıklarını aktardı.

Sargın, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktalarından birisi olan ve ülkemizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zafer'i; bağımsız, demokratik ve çağdaş bir Türkiye'nin kurulmasındaki yolu açmıştır. O yolun açılması için fedakarca mücadele eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehit ve gazilerini saygı ve minnetle anıyoruz. Bugünse bizlere düşen; büyük fedakarlıklarla kurulan bu ülkenin her alanda daha büyük başarıları elde etmesi, dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yılmadan çalışmaktır. YASED olarak bizler de ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için çalışmaya ve elde edeceği ekonomik zaferlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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YASED Başkanı Ayşem Sargın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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