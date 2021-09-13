'Yaşayan Müze' canlı kültür ve sanat performanslarıyla hayat buluyor

MARDİN - Mardin'de 1 Eylül itibariyle faaliyete giren 'Yaşayan Müze'de kentin kültür ve sanatı canlı dokunuşlarla hayat buluyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Yaşayan Müze 1 Eylül itibariyle faaliyete girdi. Yapım aşaması 9 ay süren müzede Mardin'in kültür ve sanatı canlı performanslar şeklinde ziyaretçiler için sergileniyor. Mardin'e özgü badem şekeri, bakır işlemeciliği, telkari işlemeciliği atölyelerinde çalışmalarla yapım aşamaları gözler önüne seriliyor. Mardin'in bilinen halk oyunu olan Reyhani oyunu, dengbej, arbane gösterisi ve yörenin nazar inancında bulunan kurşun dökme ritüelİ canlı performans ile misafirlere izletiliyor.

Şu an Mardin'de yaşayan müzeyi aktif hale getirdiklerini kaydeden Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, "Mardin'in kültürünü, sanatını gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz aynı çatı altında görebileceği bir müze. oldu. İçinde neler var? Hem sanatımızın hem kültürlerimizin canlı performansları ile beraber uygulayacağı, badem şekeri uygulaması, telkari odasının uygulaması, çünkü bunlar tamamen bir atölye. Bakır atölyesi uygulaması gelen misafirlerimiz bunların nasıl yapıldığını görüp, izleyebilir. ve onlarla ilgili bilgi alabilir" dedi.

"Amacımız Mardin'in kültürünü ve sanatını gelecek nesillere aktarmak"

Bu sanatın ve kültürlerin devam etmesi için gelen misafirlere tanıtım yaptıklarını söyleyen Gürgör, "Yukarıda canlı performans salonlarımız var. Reyhani oyunu Mardin'in bilinen en eski oyunudur. Dengbejimiz var, arbane atölyemiz var. Kurşun dökme atölyemiz mevcut. Burada nazar için iyi geldiğine inanılır ve kurşun dökme atölyemizde kurşunun nasıl döküldüğü de gösteriliyor. Yani tamamen insanlara Mardin'in kültürünü sanatını bir çatı altında görebileceği, izleyebileceği, canlı performans şeklinde atölyelerimiz mevcut. Bu proje benim hayalimdi. Yaklaşık 8-9 yıldır tasarladığım Mardin'in kültürünü, sanatını bir çatı altında, müze şeklinde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Zahmetli oldu. Ama sağ olsunlar bizim ustalarımız hepsi tecrübeli kendi dallarında bir araya gelerek birbirimize sorduk. Birbirimize danışarak ve planlayarak bunu kurduk. Bunu kurmak kolay değildi ama biz bu şeyi başardığımız içinde mutluyuz" diye konuştu.