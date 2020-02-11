"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2)
Ödül töreninden görüntü Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...
Ödül töreninden görüntü
Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Fotoğraf çektirilmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (2)