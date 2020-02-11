"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2)
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"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2)

Ödül töreninden görüntü Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...

11.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:44

Ödül töreninden görüntü

Ümmü Balyemez'in vefatından dolayı ödül törenine oğlunun katılması açıklama yapması

'ın konuşması

Fotoğraf çektirilmesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (2)
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