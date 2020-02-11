"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (1)
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"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Ödüllerin verilmesi Kız çocuğunun İstiklal Marşı'nı okuması Ödüllerin verilmesi Telkari ile ilgili bilgi verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması...

11.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:57

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Ödüllerin verilmesi

Kız çocuğunun İstiklal Marşı'nı okuması

Ödüllerin verilmesi

Telkari ile ilgili bilgi verilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Ödül töreninden görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (1)
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