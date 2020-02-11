"Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Ödüllerin verilmesi Kız çocuğunun İstiklal Marşı'nı okuması Ödüllerin verilmesi Telkari ile ilgili bilgi verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Ödüllerin verilmesi
Kız çocuğunun İstiklal Marşı'nı okuması
Ödüllerin verilmesi
Telkari ile ilgili bilgi verilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Ödül töreninden görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katıldı. (1)