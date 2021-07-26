"Yaşayan Güzellikleri ile İmranlı" Fotoğraf Yarışması

Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje kapsamında "Yaşayan Güzellikleri ile İmranlı" temalı, ödüllü fotoğraf yarışmamız başlıyor.

Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje kapsamında "Yaşayan Güzellikleri ile İmranlı" temalı, ödüllü fotoğraf yarışmamız başlıyor.

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvurusu yapılan fotoğraf projesi ve eserleri daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Daha önceki yıllarda, sergilenmiş veya herhangi bir mecrada yayınlanmış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Böyle bir durum oluşursa kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya her katılımcı en fazla 5 eser ile katılabilir.

Başvurusu yapılan fotoğraf projesi için konu, teknik ve fotoğrafik anlatım konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Fotoğraflar, ekte paylaşılan mail adresine yollanacaktır. Mesaj ile gönderilen fotoğraflar kabul edilmez.

Fotoğraflar sayısal, renkli veya siyah beyaz olabilir.

Yarışmaya gönderilen fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Düzenleme programları ile başkalaştırılan, orjinalinde olmayan objelerin eklendiği fotoğraflar yarışmaya kabul edilemez.

Gönderilen fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde JPEG olarak kaydedilip yollanmalıdır. Kısa kenarı en az 2300 pixel olmalıdır. Dosya boyutu 1 MB'dan az, 4 MB'tan fazla olmamalıdır. Fotoğraflar, Kenar boşluksuz olmalıdır.

Başvuru yapan kişinin fotoğraflı özgeçmişinin pdf formatında hazırlanarak

başvuruda yükleyeceği fotoğraflarıyla eşzamanlı olarak göndermesi

gerekmektedir. Gereken bilgileri veya dosyaları tam olarak göndermeyenlerin başvuruları geçerli kabul edilmeyecektir.

Katılımcı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, ve tüm izinlerin alındığını kabul ve beyan eder. Aksi davranış kural ihlali sayılır

Gönderilen fotoğraflar katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin kullanılması durumunda tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.

Kural ihlali yapan kişilere yaptırım uygulanır ve katılımcının ödülü iptal edilir, ödül yeri boş bırakılır, ödül ve unvan kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapmaz, diğer ödül almış veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan çıkabilecek anlaşmazlıkların sorumluluğu, yarışmacıya aittir.

Yarışmaya katılan tüm fotoğrafların kullanım hakkı İmranlı Kaymakamlığı'na ait olacaktır.

BAŞVURULAR fotografyarismasi58@gmail. com mail adresi üzerinden 26 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen yapılan başvurular dikkate

alınmayacaktır.

DUYURU, DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

" Yaşayan Güzellikleri ile İmranlı" fotoğraf yarışması sonuçları Kaymakamlığımızın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından 10 Ağustos tarihinde duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü : Fotoğraf Makinesi

İkincilik Ödülü : Tablet

Üçüncülük Ödülü : Akıllı Saat

Kaynak: Habermetre