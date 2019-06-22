Yaşayan en eski spor dalını öğreniyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji minik öğrencileri yaşayan en eski spor dalı olan okçuluğu öğreniyorlar.

Bahçeşehir Koleji Okul öncesi öğrencileri okçuluk dersi görmeye başladı. Okçuluk sporunu farklı kılan en önemli özellikler koordinasyon, dikkat ve nişan alabilme yeteneği. Bu nedenle öğrencilerin dikkatini toplamak ve hedefi vurabilmek için Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi öğrencileri okçuluk dersini görüyorlar. Öğrenciler ilk olarak ısınma hareketleri ve hedef alma çalışmaları yaptılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA