Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisi ilgi görüyor

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesindeki Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisi iki buçuk ayda 2 bin 500 kişiye hizmet verdi.

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis 1 Ekim'de hizmete girdi.

Kısa sürede pek çok vatandaşa hizmet verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisi hizmete girdiği günden bugüne yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza hizmet verdi. 65 yaş ve üstü olup başvuru yaparak gerekli şartları yerine getiren vatandaşlarımıza günlük 4 bardak çayın ücretsiz olarak ikram edildiği tesiste gün içerisinde taş kırma, modern makrome el sanatları, mandala desen boyama ve bambu sepet yapımı derslerinin yanı sıra zihin geliştirme, egzersiz ve spor, yap-boz, canlı müzik, kitap ve şiir okuma, çeşitli oyun aktiviteleri, aile birlik etkinlikleri, psikolojik ve sosyal destek saati ile müze gezileri gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor."

Açıklamada, tesiste özel gün ve haftalara özgü organizasyonlar ile kadınlara yönelik Hanımeli Günü Özel Eğlence programı da düzenlendiği bildirildi.