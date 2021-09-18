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YAŞAYAN ANITLARIMIZ, GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

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YAŞAYAN ANITLARIMIZ, GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verildiği günden bugüne her 19 Eylül gününü Gaziler Günü olarak idrak ediyoruz.

19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verildiği günden bugüne her 19 Eylül gününü Gaziler Günü olarak idrak ediyoruz. Bu sembolik günün ötesinde emsali olmayan bir fedakarlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimiz için her günümüz gaziler günüdür.

Medeniyetimizin her döneminde şehadet ve gazilik aşina olduğumuz kavramlardır. Padişahlarımız, devlet büyüklerimiz, atalarımız… savaş meydanlarında bir ömür harcamış, bu toprakları vatan kılma uğruna şehitlik ve gazilik unvanlarına layık görülmüştür.

Üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek "Ya gazi ol ya şehit! " diyen anaların, "Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi" diyen evlatların düsturuyla bağımsızlığımız için, ay yıldızlı bayrağımız için büyük fedakarlıklar gösterdik. İnancımızdan aldığımız güçle Kurtuluş Mücadelemiz Çanakkale'de, insanlık adına yardıma gittiğimiz Kore'de, yavru vatanı müdafaa için Kıbrıs Harekatı'nda, 15 Temmuz'da kahramanlık destanları yazdık. Bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla vatan sınırlarımızda ve dışında kahramanlık destanları yazmaya devam ediyoruz.

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam. " diyen gazilerimiz bizlere şehadet bilincimizi; bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize vermemiz gereken değeri hatırlatan yaşayan anıtlarımızdır. Vatanımızın, cumhuriyetimizin sonsuza kadar hürriyet ve bağımsızlığının teminatı olan gazilerimizle birlikte, daha güçlü yarınlar hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Vatan uğruna can vererek makamların en yükseğine mazhar olan aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Yaşayan anıtlarımız,

19 Eylül Gaziler Günü'nüz kutlu olsun.

Münir KARALOĞLU

Diyarbakır Valisi

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