"YaşaTIR", Mersin'e geldi

22.10.2019 14:30

Televizyon dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneğince "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" adıyla hazırlanan mobil eğitim tırı, Mersin'e geldi.

Türk Kızılayının da desteklediği proje çerçevesinde Tarsus ilçesine gelen tır, kan ve kök hücre bağışı yapmak isteyen vatandaşları ağırladı.

Dernek Başkanı Dida Didem Kaymaz, tırda düzenlen basın toplantısında, "Bu kez de Tarsuslu lösemi hastası Hasan Şamil Uslu'ya çare bulabilmek için Tarsus'a geldik. Kızılay bu projede bizim en önemli ortağımız. Biz, kan ve kök hücre bağışının hayat kurtardığına dikkati çekmek istiyoruz" dedi.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli de erken teşhisin, kanseri yenmede son derece önemli olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA