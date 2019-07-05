Yaşarlı akademisyen TÜBA asli üyeliğine seçildi

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 55. genel kurulunca, Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarının yer aldığı "TÜBA asli üyeliğine" seçildi. Prof. Dr. Hepbaşlı, 2 yıldır da TÜBA Enerji Çalışma Grubunda yer alıyordu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 55. genel kurulu, akademi üyelerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucu; Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, TÜBA'ya asli üye olarak seçildi. Prof. Dr. Hepbaşlı, böyle onurlu bir göreve seçilmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan Arif Hepbaşlı'nın çalışmaları; enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Hepbaşlı'nın, aynı zamanda; enerji verimliliği ve yönetim sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, binalarda güneş enerjisi kullanması, güneş enerjisi santralinin tasarımı ve termodinamik analizi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve ülkemiz için yararlı olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara dönük çalışmaları da bulunuyor.

TÜBA; Türkiye'de bilim alanlarında araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı özendirmek, bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltmek gibi bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmek amacını taşıyor. Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA