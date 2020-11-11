Yaşar Üniversitesinin girişimcilik ile yenilikçilik başarısı

TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı.

TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı "2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Yaşar Üniversitesi, 2016 yılından bu yana aralıksız olarak bulunmayı başardığı listeye toplam 37,9 puanla 43. sıradan girerken, vakıf üniversiteleri arasında ise 13. sırada yer alarak Ege Bölgesinden listeye giren tek vakıf üniversitesi oldu.

TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen çalışmaya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TTGV, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin aralarında bulunduğu 282 kurum katkılarını sundu. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 185 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin değerlendirmeye alındığı endeksin sonuçlarına göre, ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi duyuruldu. Çalışma ile üniversiteler arasında bu alanlarda rekabetin artmasına, böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" ile üniversitelerin, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileşme olmak üzere 4 başlık altında 22 göstergeye göre sıralandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik merkezinde rekabetin artmasına katkı koyuyor. 2016'dan bu yana aralıksız olarak listede yer alıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 10'u zorlamak" dedi.

Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Bu yükselişte, girişimcilik ve bilişimden sorumlu rektör yardımcılığımızın, akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi ile yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin, Minerva Kuluçka Merkezimizin katkıları büyük. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimiz, kısa bir süre önce kurulmasına karşın birçok araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesinin geliştirilmesine, bu projelerden milyonlarca TL ekonomik değer yaratılmasına destek sağladı. Kuluçka Merkezimiz de öğrencilerimize daha okurken projelerini hayata geçirme fırsatı vererek kendi şirketlerini kurmalarını sağlıyor. Ayrıca, akademik yayınlarımızın sayısını da artırdık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı