Yaşar Üniversitesi'nde 15 Temmuz anma töreni

Yaşar Üniversitesi'nde, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 3. yılı kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

FETÖ'nün hain darbe girişimin üzerinden 3 yıl geçerken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Yaşar Üniversitesi'nde bir program düzenlendi.

'Demokrasi ve Hukuk Devleti' başlıklı seminerde konuşan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Demir, "Demokrasi erdemdir. Toplumun yapısına en uygun siyasi iktidarı ortaya çıkarır" dedi.

Demir, "Toplumda şiddete ve iktidarın sahipliği tartışmasına yer kalmaz. Üstelik iktidar ile toplum yapısı arasında uyum bulunduğu için gelişme ve değişme sarsıntısız ve sağlıklı bir biçimde ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"Milli birlik ve beraberliğimizi paylaştığımız günler çok önemlidir"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, "Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere demokrasi uğrunda kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim gibi, 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi milli birlik ve beraberliğimizi paylaştığımız günler bizim açımızdan çok önemlidir. Bu günlerin sayesinde bu bütünlüğü bir arada yaşama fırsatı buluyoruz. Tabii demokrasi çok önemli bir kavram. Hem bireyler için hem toplumlar için vazgeçilmez bir unsur. Demokrasi, bireylerin sahip olduğu ve onu yaşatmak için çok mücadele etmeleri gereken çok önemli bir husus; yani bireyler sadece izleyici olamaz. Demokrasi için mücadele de etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede hepimiz bu bilinçle Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği bu inanılmaz fırsatı sonuna kadar korumak için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermek durumundayız" dedi.

Demokrasinin neden bir erdem olduğunu, çağdaş demokrasinin olmazsa olmaz kurallarının neler olduğunu anlatana Prof. Dr. Fevzi Demir ise seminerde şunları anlattı:

"Çağdaş demokrasilerin öyle kuralları vardır ki, bunlar olmazsa olmaz kurallardır. Bunlardan bir ya da birkaçının eksikliği, o rejimi demokrasi yapmaz. 'Egemenliğin millete aidiyeti' ile 'egemenliğin kullanılmasını' birbirinden ayırt eden Anayasamız, millete ait olan egemenliğin güçler birliği ilkesine uygun olarak tek bir kişi, zümre veya organ tarafından kullanılmasını kabul etmemiştir. İnsanoğlunun en büyük keşfi olan hukuk, bütün demokratik rejimlerin temelini teşkil eder. Çünkü adalet duygusu insana huzur içinde, güvence içinde yaşam imkanını verir. İnsanoğlunun tarihin başlangıcından bu güne kadar verdiği mücadele eşitlik ve adalet, yani hukuk devleti mücadelesi olmuştur. Batı ülkelerinin bugünkü refah düzeyi hukuk devleti güvencesi içinde yaşamalarının sonucu oluşmuştur."

Kitap ve makale sergisi de açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, "Türkiye'de Darbeler ve Darbe Girişimleri" isimli kitap ve makale sergisi de açıldı. Serginin 10-19 Temmuz tarihleri arasında Rektörlük Sergi Salonunda yer alacağı belirtildi.

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen anma törenine ayrıca; rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ile idari personel katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA