Yaşar Topluluğu, BAE'nin ilk peynir işleme fabrikasını kurdu

14.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:31

Yaşar Topluluğu, yurt dışındaki ilk gıda yatırımını Abu Dabi'de gerçekleştirerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk peynir işleme fabrikası oldu.

Yaşar Topluluğu, yeni şirketi HADAF Foods bünyesinde kurulan peynir işleme fabrikasının resmi açılışı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar'ın konuşmasıyla gerçekleşti:

"Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde açılışını yaptığımız, Topluluğumuzun gıda alanında yurt dışındaki ilk üretim yatırımı olan, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını destekleyen fabrikamızı ekonomiye kazandırmaktan dolayı gururluyuz. 20.000m2 alan üzerine kurulu yatırımımızın ilk fazı yaklaşık 30 milyon USD'dır. Yatırım tam kapasiteye ulaştığında 100 kişiye istihdam sağlayacak. Körfez Bölgesi'nde yeni yatırım ve istihdam olanaklarını izleyerek büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz."HDF FZCO ve HADAF Foods Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş da, "Bu yatırımımızla, Bölge'deki varlığımızı arttırmaya ve Orta Doğu'daki tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. BAE'nin 2021 vizyonunu göz önünde bulundurarak, aldığımız her kararda sürdürülebilirliği ön planda tutacağız. En kaliteli ürünleri sunmak ve küresel gıda sektöründeki en son trendler ve inovasyonları takip ederek tüketici memnuniyetini sağlamak temel hedefimiz olacak" dedi.Yaşar Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre;yapılan yatırım ile atık suyun yüzde 100'ünün yeniden işlenmesi sağlanıyor.güneş enerjisi üretimi, fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak,tam yalıtımlı duvar ve tavanlar ile soğutma enerjisinden de tasarruf sağlanacak.Buna göre, fabrikada BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda karbon ve su ayak izi azaltma çalışmaları sürecek.

Açıklamaya göre ayrıca, akıllı üretim teknolojilerine sahip fabrikada, dijitalleşme ile entegre otomasyon sistemleri gerçek zamanlı online izlenebilecek. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA