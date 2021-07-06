Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Milsami Orhei-Sarajevo maçında düdük çalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Milsami Orhei-Sarajevo maçında düdük çalacak

Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Milsami Orhei-Sarajevo maçında düdük çalacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi birinci eleme turunda 8 Temmuz Perşembe günü Moldova'nın Milsami Orhei ile Bosna Hersek'in Sarajevo takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Orhei şehrindeki yapılacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Tarkan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Burak Elmas Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşar Kemal Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Milsami Orhei-Sarajevo maçında düdük çalacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:31:38. #1.15#

title