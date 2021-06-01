Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova-San Marino maçını yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova-San Marino maçını yönetecek

Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova-San Marino maçını yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kosova ile San Marino arasında oynanacak özel müsabakada FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Kosova ile San Marino arasında oynanacak özel müsabakada FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova ile San Marino takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek.

Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Beren Saat İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova-San Marino maçını yönetecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:33:03. #1.16#

title