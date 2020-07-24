Yaşar İpek yüzü bakımı yaptırdı Eşi Seren Serengil ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Yaşar İpek, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye karar aldığı öğrenilen İpek, önceki gün yakın arkadaşı Şenol Eliaçık'ın Nişantaşı'nda geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Esteight adlı güzellik merkezini ziyaret etti. Şarkıcı, güzellik merkezi'nde yüz bakımı yaptırmayı ihmal etmedi. Yapılan yüz bakımından memnun kalan İpek, sahne çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.& ;& ; Kaynak: Snob Magazin