Yaşar İpek tahliye oldu!

04.10.2019 14:11

Cezaevi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan İpek, "Bitirdik çıktık. Aslında 3 gün benim için güzel oldu. Bazı şeyleri düşünmek için. Hayat bir sınav benim de yaşamam gerekiyormuş. Kader mahkumu olmam gerekiyormuş. Biliyorsunuz ki bir konuşma yasağımdan dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işimi gücüme bakacağım. Fiilen, kalben, ruhen bitmiş bir evliliğim var." diye konuştu.



Cezaevinde yattığı 3 günlük süre içerisinde uyuyamadığını ifade eden İpek, "Hiç yemek yiyemedim ve uyuyamadım. İstem dışı galiba. Sağa dön, sola dön olayını hayatımda ilk kez yaşadım. Küçük bir koğuşta tek başıma kaldım. Tuvaleti, küçük bir televizyonu vardı. Bol bol televizyon izledim." şeklinde konuştu.



